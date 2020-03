Notizie Milan – Individuato il sostituto di Mateo Musacchio

MILANO – Con lo stop forzato di campionati e competizioni europee impazzano le indiscrezioni di mercato. Secondo quanto riporta il portale Transfermarkt, il Milan avrebbe individuato il sostituto di Mateo Musacchio. Si tratta di Kristoffer Ajer, difensore centrale di proprietà dei Celtic. L’agente del calciatore ha rivelato che in estate partirà, nonostante il contratto con la squadra di Glasgow sia in scadenza nel 2022. Per stapparlo al club scozzese però serviranno circa 40 milioni di euro. I rossoneri durante la prossima sessione di mercato dovrebbero cedere Musacchio, l’argentino ha perso il posto da titolare e sembra abbia intenzione di cambiare aria e uno dei nomi in cima alla lista degli acquisti, per rimpiazzarlo, è proprio il difensore norvegese Ajer.

