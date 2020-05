Notizie Milan – Indiscrezioni di mercato: Boga resta a Sassuolo

MILANO -La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime indiscrezioni di mercato su Jeremie Boga. A differenza di quanto scritto e letto negli ultimi giorni, la Rosea, ha voluto esprimere il suo punto di vista, andando controcorrente.

Secondo la fonte, infatti, l’esterno offensivo non si muoverà nella prossima sessione di mercato estiva, rimanendo a Sassuolo. Una scelta, quella del club neroverde, data dalla volontà di puntare al’Europa nella prossima stagione e per permettere al calciatore di crescere ancora ed esplodere definitivamente. Se queste voci trovassero conferma, si tratterebbe di una vera e propria doccia fredda per il Milan che continua seguire con molto interesse le vicende legate a Boga. Il calciatore è nella lista dei desideri del Milan, che vorrebbe portare a Milanello l’esterno, nonostante la concorrenza dalla Premier League, la Bundesliga e la stessa Serie A.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live