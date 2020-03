Notizie Milan – Incredibile, dall’Inghilterra: il Chelsea punta Neuer

MILANO – Stando a quanto riporta Daily Mail, media inglese, l’obiettivo del Chelsea per la prossima stagione sarebbe Manuel Neuer e non Donnarumma. Il portiere tedesco ha il contratto in scadenza con il Bayern Monaco e nonostante la lunga militanza, la sua intenzione è quella di rinnovare. L’accordo tra i campioni di Bundesliga e il loro capitano scadrà nel 2021, situazione identica a quella dell’attuale numero uno rossonero e il Milan. Se confermata, questa notizia, smonterebbe anche la voce della faraonica offerta da quasi 60 milioni di euro per l’estremo difensore della Nazionale Italiana. Quel che sembra certo è l’intenzione del club londinese di mettere da parte Kepa, nonostante gli 80 milioni di euro spesi per strapparlo all’ Athletic Bilbao.

