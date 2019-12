Notizie Milan – Incontro in sede con l’agente di Calabria

MILANO – E’ andato in scena questo pomeriggio, nella sede rossonera, un incontro fra il Milan e l’agente di mercato Alessandro Lucci. A riferirlo è MilanNews.it ed è probabile che le parti abbiano discusso soprattutto di Davide Calabria, terzino assistito proprio da Lucci. Con la netta ripresa di Andrea Conti, e un inizio di stagione piuttosto negativo, Calabria ha perso il posto da titolare e non gioca dal primo minuto dalla sfida persa contro la Lazio, lo scorso 3 novembre. Le richieste sul mercato non mancano e il contratto del classe ’96 scade nel 2022: la sua permanenza in rossonero è tutt’altro che scontata.