Notizie Milan – Incontro con l’agente di Rebic e Jovic

MILANO – Si intensificano i rapporti fra il Milan e Fali Ramadani, agente di Ante Rebic e Luka Jovic. Stando a quel che riferisce TMW, ieri ci sarebbe stato un incontro, in cui i dirigenti rossoneri avrebbero ribadito i propri obiettivi: riscattare Rebic dall’Eintracht Francoforte già al termine di questa stagione, e portare a Milano l’attaccante serbo del Real Madrid.

Per quanto riguarda il riscatto di Rebic, c’è la piena volontà di restare da parte del calciatore, ma occorre trovare un accordo economico con l’Eintracht che spara alto per il prezzo. Sul fronte Jovic, invece, si potrebbe convincere il Real Madrid a cederlo in prestito con diritto di riscatto, ma lo scoglio principale è l’ingaggio del ragazzo, il quale guadagna ben 5 milioni di euro a stagione.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live