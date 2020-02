Notizie Milan – Incognita diffidati per la Coppa Italia

MILANO – Manca soltanto un giorno alla semifinale d’andata della Coppa Italia e poi sarà tempo di Milan-Juventus. Alla vigilia del match continuano ad arrivare indiscrezioni di formazione per i rossoneri, Stefano Pioli però dovrà fare i conti con la situazione legata ai diffidati. Sono addirittura cinque i calciatori del Diavolo a rischio squalifica, si tratta di: Ibrahimovic, Rebic, Theo Hernandez, Castillejo e Kjaer. Una possibile ammonizione priverebbe il Milan di uno questi calciatori, nella partita di ritorno a Torino. A questo vanno aggiunti i lungo degenti: Duarte e Krunic. L’allenatore dei rossoneri, però, non sembra intenzionato a fare calcoli, il riscatto, dopo la sconfitta nel derby, passa dalla match di domani sera contro la Vecchia Signora.

