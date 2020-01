Notizie Milan – Incocciati: “Ibra ha svegliato certi sentimenti”

Giuseppe Incocciati, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato del momento attuale del Milan e del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole.

: «Il ritorno di Ibrahimovic al Milan ha risvegliato certi sentimenti, che si erano spenti. Gli ultimi risultati hanno riportato entusiasmo, ma certe difficoltà non si cancellano, sarà un duro lavoro per Stefano Pioli. Io mi auguro che il Milan possa tornare a lottare per obiettivi importanti, possa tornare ad essere grande, nel posto che gli spetta».