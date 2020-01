Notizie Milan – In vendita i biglietti per il match di Coppa Italia con la Juve

MILANO – Il Milan si giocherà in Semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, ecco tutte le info per i biglietti della partita d’andata che si disputerà a San Siro. LA partita tra Rossoneri e Bianconeri andrà in scena giovedì 13 febbraio alle 20.45.

BIGLIETTI

Per tutti i tifosi è aperta la dei biglietti per il big match.

ABBONATI

Ogni – anche a chi lo è solo per il girone di ritorno – potrà acquistare ad un prezzo agevolato fino a un massimo di 4 biglietti (per questa partita non ci sarà la prelazione del proprio posto occupato in campionato).

DOVE ACQUISTARE

È possibile acquistare i biglietti (previa registrazione all’area MyMilan), alla biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

HOSPITALITY

Sono disponibili pacchetti VIP & Hospitality a partire da 200€ + iva. Per informazioni scrivere a o chiamare lo 0262285615.

UNDER 5

Per la partita Milan-Juventus non sono previsti ingressi ad 1€ per gli Under 5.

RESTRIZIONI

Al momento, e in attesa delle disposizioni delle Autorità competenti, è previsto l’obbligo della tessera del tifoso sia per tutti i residenti in Piemonte, sia per chi desidera acquistare un biglietto per il Settore Ospiti.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi a evitare gli acquisti in canali non ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non ufficiali.

Fonte: acmilan.com