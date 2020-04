Notizie Milan – In settimana il confronto con la squadra per il taglio stipendi

MILANO – Durante la prossima settimana è stato fissato un incontro, in video conferenza, tra la società rossonera e i calciatori del Milan. L’argomento principale della discussione verterà sul taglio degli stipendi da parte dei giocatori, almeno secondo quanto riposta Sky Sport. Gazidis, coadiuvato dal duo Maldini, Massara, spiegherà nello specifico le idee del club. Nei giorni scorsi sia il direttore tecnico del Diavolo, che quello sportivo, avevano già iniziato i discorsi con la rosa in via preliminare. L’idea è quella di chiudere quanto prima questa questione.

Il Milan dal canto suo ha già fatto sapere cosa pensa al riguardo.

“In corso dialogo aperto e costruttivo con l’obiettivo di chiudere entro il ripristino degli allenamenti”.

