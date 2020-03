Notizie Milan – In estate l’assalto a Nabil Fekir del Betis Siviglia

MILANO – Il Milan continua a guardarsi intorno per studiare i migliori colpi in vista della prossima sessione di mercato. Come riporta As, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Nabil Fekir, trequartista di proprietà del Betis Siviglia. Servirà però un’offerta importante per strappare il calciatore agli iberici, dato che è arrivato in Liga soltanto un anno fa, dopo un’operazione da venti milioni di euro con il Lione. Il club andaluso, infatti, ha fatto firmare un contratto con una clausola rescissoria altissima al giocatore. 100 milioni di euro e non hanno intenzione di privarsene senza aver fatto una plusvalenza. Il diavolo per assicurarsi Fekir dovrà sborsare una cifra in torno ai 40 milioni, praticamente il doppio del costo del cartellino rispetto a un anno fa. Questo anche in virtù dell’accordo tra gli spagnoli e francesi: il 20% della futura plusvalenza spetta al Lione. Un’operazione non semplice, ma sempre secondo la stessa fonte il club meneghino starebbe affilando le armi per l’assalto estivo.

