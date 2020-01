Notizie Milan – Il weekend del settore giovanile rossonero

MILANO – Tornano in campo i ragazzi del Milan. La Primavera rossonera giocherà dopo più di un mese di stop del campionato. La squadra allenata da Federico Giunti è attualmente prima in classifica e lotta per arrivare alla promozione in primavera 1. Al Vismara, sabato alle ore 15.00 arriva il Pordenone, quinto in classifica. ecco il programma completo del weekend delle giovanili del Diavolo.

SABATO 18 GENNAIO

PRIMAVERA: 2° giornata di ritorno, Milan-Pordenone, ore 15.00 – CS Vismara

DOMENICA 19 GENNAIO

U18: 3° giornata di ritorno, Milan-Fiorentina, ore 11.30 – CS Vismara

U17: 2° giornata di ritorno, Milan-Bologna, ore 15.00 – CS Vismara

U16: 2° giornata di ritorno, Udinese-Milan, ore 11.30 – “Concil” Ragogna (UD)

U15: 2° giornata di ritorno, Udinese-Milan, ore 10.30 – “Remigio Picchi”, Flaibano (UD)

U17 FEMMINILE: 1° giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 16.15 – CS Pineta Ciserano (BG)

LUNEDÌ 20 GENNAIO

U15 FEMMINILE: Anticipo 13° giornata di ritorno, Real Meda-Milan, ore 18.00 – Comunale Busnelli di Meda

Fonte programma: acmilan.com