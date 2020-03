Notizie Milan – Il videomessaggio di Gazidis ai dipendenti rossoneri

MILANO – Come riportato dall’ANSA, Ivan Gazidis avrebbe mandato un videomessaggio in italiano, a tutti i dipendenti del Milan per ringraziarli degli sforzi in questo momento di crisi. : «Grazie a tutti per il contributo in questo momento difficile, sono convinto ci rivedremo presto». L’amministratore delegato rossonero ha poi aggiunto che garantirà il massimo sostegno e il completo supporto ai a tutto lo staff, ai giocatori e ai tesserati che lavorano tra Casa Milan, Milanello e Vismara. Il Diavolo, che tra le sue fila non conta alcun contagio da Coronavirus, tornerà al lavoro il prossimo 23 marzo. Nel frattempo tutti i dipendenti continuano ad essere operativi tramite smartworking. I calciatori, invece, proseguono il loro lavoro personalizzato, studiato da Pioli e il suo staff, in questo periodo di quarantena forzata.

