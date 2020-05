Notizie Milan – Il Valencia si fa avanti per Musacchio: ecco la prima offerta

MILANO – Sulla lista dei cedibili stilata dalla dirigenza rossonera c’è indubbiamente Mateo Musacchio, difensore argentino classe ’90 che, dopo l’arrivo di Simon Kjaer e l’esordio di Matteo Gabbia, ha perso posizioni nelle gerarchie di mister Stefano Pioli. Inoltre ha ormai recuperato dall’infortunio Leo Duarte per cui, qualora si ricominciasse a giocare, per Musacchio ci sarebbero pochissime opportunità di riassaporare il campo. Il suo contratto scade tra un anno, quella del rinnovo è un’ipotesi ad oggi poco plausibile e, per non perderlo a parametro zero, il Milan dovrà venderlo nella prossima sessione di calciomercato.

L’OFFERTA – Le richieste per Musacchio non mancano, soprattutto dalla Spagna, dove ha già giocato con la maglia del Villareal. Stavolta, però, l’argentino è finito nel mirino del Valencia, a caccia di un centrale difensivo che garantisca esperienza. Stando a ciò che riferisce ‘Sportal.it’, sarebbe già stata presentata al Milan una prima offerta da dieci milioni di euro. Il club meneghino, dal canto suo, ha preso tempo per pensarci ma la cessione appare sempre più probabile.

