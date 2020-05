Notizie Milan – Il Valencia arriva prima su un obiettivo rossonero

MILANO – Secondo quanto riporta Radio Continental, il Valencia sarebbe a un passo da Nahuel Bustos. Il giovane attaccante argentino aveva accesso l’interesse del Milan, in vista della prossima stagione. Il club spagnolo sembrerebbe essere stato più lesto, avendo trovato l’accordo con il Talleres, squadra in cui milita il calciatore. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche gli occhi di Roma, Napoli e River Plate. Tutte però sarebbero state bruciate sul tempo, sempre secondo la stessa fonte, che da per certa la buona riuscita della trattativa, azzardando che Bustos giocherà nella Liga il prossimo anno.

