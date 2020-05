Notizie Milan – Il Toro tenta Bonaventura con la carta Giampaolo

MILANO – Il nuovo direttore sportivo del Torino, Vagnati, continua il pressing su Giacomo Bonaventura. Il club granata sembra avere in mano la carta giusta per convincere il calciatore a sposare la causa granata: Marco Giampaolo. L’arrivo dell’ex tecnico del Milan potrebbe spingere il centrocampista a idre sì al club di Urbano Cairo. Il numero cinque del Diavolo è l’obiettivo numero uno, in vista della prossima sessione di mercato, e il suo contratto con il club meneghino resta in scadenza. La possibilità di arrivare a Bonaventura a parametro zero ha ingolosito molte squadre, come la Lazio, la Fiorentina, la Roma e l’Atalanta. proprio la Dea sembra va essere la destinazione preferita dal calciatore, ma sono attesi nuovi colpi di scena.

