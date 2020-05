Notizie Milan – Il Torino segue da vicino diversi calciatori rossoneri

MILANO – Nonostante l’attuale stagione di Serie A non sia ancora terminata, le indiscrezioni di mercato continuano a circolare. In ottica Milan si fanno sempre più insistenti le voci sul Torino, che sembrerebbe essere molto interessato alle vicende rossonere, soprattutto per quello che riguarda il mercato in uscita.

Il club di Urbano Cairo, infatti, avrebbe messo gli occhi su diversi giocatori che attualmente si allenano a Milanello. Il primo nella lista è Bonaventura. Il numero 5 rossonero lascerà la società meneghino a parametro zero dopo 6 anni di militanza e il Torino sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Sempre a centrocampo Rade Krunic è un vecchio pallino del presidente Cairo, dai tempi di Empoli. La sua permanenza al Milan non è scontata, così come quella di Tommaso Pobega. Il gioiellino scuola rossonera, attualmente in Serie B al Pordenone, è da tempo in orbita granata.

Capito difesa. Con il possibile riscatto Kjaer dal Siviglia, Mateo Musacchio potrebbe finire nella lista dei cedibili. Una condizione che al Torino farebbe gola, avendo individuato nell’argentino il rinforzo giusto per il reparto arretrato.

