Notizie Milan – Il sostituto di Biglia arriva dalla Francia: i dettagli

MILANO – Occhi puntati in Francia da parte della dirigenza rossonera. Con l’addio sicuro di Lucas Biglia a fine stagione, il quale si svincolerà a parametro zero per la scadenza del contratto, il Milan è in cerca di un sostituto. Stando a calciomercato.com, il prescelto sembra essere Imran Louza, giovane regista di centrocampo del Nantes. In questa stagione ha collezionato 24 presenze, condite da 2 gol e altrettante reti. Il suo profilo piace moltissimo a Moncada, attuale capo degli osservatori rossoneri, ed è in linea col progetto giovani che vuole attuare Elliott. Il Nantes, dal canto suo, chiede circa 10 milioni di euro, ma l’ultima parola sull’eventuale acquisto spetterà ad Ivan Gazidis.

