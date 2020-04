Notizie Milan – Suggestione Tonali, ma bisogna prima cedere Paquetà

MILANO – Mentre il Milan cerca di piazzare sul mercato Lucas Paquetà, ormai tagliato fuori dal progetto rossonero, Ivan Gazidis continua a coltivare un grande sogno, che porta al nome di Sandro Tonali. Stando a SportMediaset, il Milan vorrebbe cedere il centrocampista brasiliano per piombare con forza sul classe 2000 del Brescia. Tonali piace da tempo, ma il problema è che la concorrenza è a dir poco agguerrita. Sulle sue tracce ci sono infatti anche Inter e Juventus e anche all’estero si sono accorti del talento di questo ragazzo. Le numerose richieste potrebbero dar vita ad un’asta, permettendo così a Cellino di giocare al rialzo con il prezzo. Ad oggi pare molto complicato convincere il presidente del Brescia a lasciar partire Tonali per meno di 40 milioni di euro.

