Notizie Milan – Il Sassuolo si arrende: Boga sarà ceduto!

MILANO – Secondo quanto riporta Corriere dello Sport, il Sassuolo ha deciso di cedere Boga. Troppe le squadre interessate al calciatore, per riuscire a resistere e trattenerlo ancora un’altra stagione in neroverde. Il Milan ha messo l’esterno nei radar ormai da tempo, complice anche l’ottima stagione in Serie A, fin qui disputata. I rossoneri però non sono l’unico club interessato, il Chelsea può vantare la possibilità di ricomprarlo. Per il Sassuolo trattenere Boga è un’impresa praticamente impossibile, il Milan invece studia come poter arrivare all’ivoriano, bruciando la concorrenza e i contatti con l’agente del giocatore vanno avanti.

