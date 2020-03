Notizie Milan – Il Salary cup complica il rinnovo di Romagnoli

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Ivan Gazidis ha intenzione di mettere un tetto ai salari dei calciatori del Milan, per contenere le spese. Il Salary cup però potrebbe complicare la permanenza in rossonero di Ibrahimovic, così come il rinnovo di Donnarumma. Anche la posizione di Romagnoli, molto simile a quella del portiere del Diavolo, a questo punto è in biblico. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e il prolungamento del rapporto è una priorità per il club meneghino, ma nonostante non abbia mai manifestato la voglia di cambiare squadra, i 3,5 milioni annui che percepisce adesso sono un problema. Servirebbe un rinnovo al ribasso, rispetto al cifre attuali, per rientrare nei piani di Gazidis. Una strada che attualmente sembra davvero difficile da percorrere.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live