Notizie Milan – Il riscatto di Castillejo, oggi titolare nel derby

MILANO – Samu Castillejo si è preso un posto da titolare nel Milan. Complice il cambio di modulo voluto da Stefano Pioli e le brutte prestazioni di Suso con la maglia rossonera. Nell’ultima sessione invernale di mercato però a Milanello è arrivata un’offerta dalla Liga per lo spagnolo. Ci ha provato l’Espanyol, squadra di Barcellona, ad assicurarsi le prestazioni dell’ex Villarreal, ma il tentativo è stato rispedito al mittente. L’ala destra ha preferito rifiutare il corteggiamento convinto di voler restare a Milano e giocarsi le sue carte con il Diavolo.

Samu Castillejo questa sera dovrebbe partire dal primo minuto e per lui sarà il primo derby da titolare. In questa stagione lo spagnolo è stato uno degli uomini più importanti del diavolo, risolutivo in diverse occasioni: assist per Leao a Cagliari e con il goal alla Spal in Coppa Italia. Questa sera sarà tempo di stracittadina anche per lui, il Milan punta sulla sua freccia.