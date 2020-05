Notizie Milan – Il rinnovo di Donnarumma passa dalle cessioni

MILANO – Il futuro di Gigio Donnarumma con la maglia del Milan può essere visto, forse per la prima volta, da una prospettiva ottimistica. I rossoneri potrebbero riuscire a trattenere l’estremo difensore grazie a due cessioni eccellenti, ma meno dolorose rispetto alla prospettiva di perdere il prodotto del vivaio del Diavolo. I nomi dei due “scarificati” sono quelli di Kessie e Paquetà. Entrambi in questa stagione, per motivi diversi, non hanno reso secondo le aspettative. Il brasiliano non è riuscito ad imporsi, neanche con il cambio di guida tecnica. L’ivoriano, invece, ha fornito prove ad intermittenza e la partenza di entrambi permetterebbe al Milan di risparmiare i milioni che serviranno a far firmare il rinnovo a Donnarumma.

