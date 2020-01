Notizie Milan – Il rinnovo di Donnarumma è sempre più complicato

MILANO – Le strade del Milan e di Gianluigi Donnarumma potrebbero dividersi in estate. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021 e ,ad oggi, il possibile rinnovo appare come un’ipotesi davvero remota. La dirigenza del Diavolo prima di arrendersi, però, proverà a tentare un nuovo affondo, cercando di convincere il calciatore e il suo agente, Mino Raiola, della bontà del progetto del club meneghino. Non è soltanto una questione di soldi, il procuratore del ragazzo vuole comunque un aumento per il suo assistito, ma anche una faccenda che riguarda la crescita del club. Molto probabilmente l’unica di possibilità di vedere Donnarumma ancora tra i pali del Milan è legata alla costruzione della squadra nella prossima sessione di mercato. O il Diavolo tornerà competitivo per le prime posizioni campionato e in Europa oppure dovrà trovare un nuovo estremo difensore.