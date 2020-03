Notizie Milan – Il report sull’allenamento odierno dei rossoneri

MILANO – Il Milan è tornato ad allenarsi oggi, in vista del recupero della ventiseiesima giornata di Serie A, contro il Genoa di Davide Nicola. Ecco il report della sessione di lavoro odierna, tratta dal sito acmilan.com.

Ripresa degli allenamenti questa mattina a Milanello dopo il giorno di riposo concesso ieri; la squadra si è ritrovata come di consueto per colazione prima di recarsi negli spogliatoi per iniziare il lavoro odierno. A Milanello per assistere all’allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

La squadra ha iniziato l’allenamento in palestra con l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo e proseguire il riscaldamento con un torello a ranghi compatti eseguito nella porzione di campo alle spalle delle porte.

Terminata la prima parte il gruppo si è cimentato in una serie di esercitazioni tecniche ad alta intensità possibile, seguite da un lavoro sul possesso palla e da una partitella tecnico-tattica giocata su campo ridotto. Prima di rientrare negli spogliatoi, focus conclusivo sui tiri in porta.

