Notizie Milan – Il report dell’allenamento odierno dal Milanello

MILANO – I rossoneri sono tornati oggi ad allenarsi, in vista del prossimo impegno di campionato con il Torino, previsto per lunedì sera. Ecco il report odierno da Milanello, tratto dal sito ufficiale del Milan.

La sessione è iniziata in palestra con l’attivazione muscolare, prima di uscire sul centrale per terminato il riscaldamento effettuando un torello alle spalle della porta; per i portieri, nel frattempo, spazio a un lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. Dopodiché la squadra, divisa in gruppi, ha svolto una serie di esercitazioni tecniche suddivise in quattro diverse stazioni. Dei tiri in porta hanno chiuso la giornata odierna.

Fonte:acmilan.com

