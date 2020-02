Notizie Milan – Il report dell’allenamento odierno da Milanello

MILANO – Stefano Pioli e i suoi ragazzi, archiviata la pratica Torino, sono tornati oggi ad allenarsi a Milanello. La squadra si è ritrovata per colazione e poi ha iniziato la sessione di lavoro odierno.

Ecco il report:

Lavoro defaticante in palestra per i titolari di San Siro. In campo, invece, terminata la fase di attivazione muscolare all’interno della struttura, il resto della rosa: spazio ad alcuni torelli a tema per poi proseguire il lavoro tecnico attraverso una serie di esercitazioni basate su passaggi con controllo orientato, cross e tiri in porta. Infine, si è giocata una partitella su campo ridotto.

Fonte: acmilan.com

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live