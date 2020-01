Notizie Milan – Il report dell’allenamento odierno da Milanello

MILANO – La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata oggi, nel pomeriggio, a Milanello per allenarsi in vista del prossimo match di campionato contro l’Udinese di Luca Gotti. La partita di domenica, prevista per le 12:30, sarà la prima del girone di ritorno e la 20ima della Serie A. Il lavoro è iniziato con l’attivazione muscolare, in palestra e poi la squadra è uscita all’esterno. I rossoneri hanno poi proseguito il riscaldamento con il torello per poi dedicarsi alla parte atletica focalizzata sulla rapidità. Poi l’allenamento è proseguito con il lavoro tattico, la rosa è stata divisa in due formazioni schierate a tutto campo. La conclusione è stata affidata alle esercitazioni tecniche e la consueta partitella a campo ridotto.