Notizie Milan – Il report dell’allenamento odierno

MILANO – Si avvicina il ritorno in campo per il Milan, che ricomincerà il proprio cammino in campionato lunedì 22 giugno in casa del Lecce. Questa mattina, come riportato dal sito ufficiale del club rossonero, la squadra ha iniziato l’allenamento alle 10.30, con la consueta attivazione muscolare. Dopodiché mister Pioli ha diviso i giocatori in due gruppi: da una parte è stato svolto lavoro atletico, dall’altra lavoro tecnico incentrato sul possesso palla. I portieri, dal canto loro, si sono allenati col preparatore Turci. Per terminare la seduta è stata giocata una partitella a tutto campo. Nel centro sportivo erano presenti anche i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Domani la squadra si ritroverà di nuovo in mattinata agli ordini di Pioli.

