Notizie Milan – Il report della seduta di allenamento odierna da Milanello

MILANO – I rossoneri sono tornati al lavoro questa mattina, presso il centro sportivo di Milanello. A differenza delle sedute dei giorni scorsi la rosa è stata divisa in due gruppi, come da prassi ormai, ma i calciatori s sono alternati la mattina sui campi di gioco. Con la prima seduta alle 9:30, mentre gli altri giocatori hanno iniziato per le 11:30. Stefano Pioli ha inoltre concesso una giornata di riposo per domani.

Primo gruppo: Romagnoli, Musacchio, Calhanoglu, Bonaventura, Biglia, Gabbia, Theo, Duarte e G. Donnarumma, Saelemaekers. Il secondo, invece, da Paquetà, Rebic, Castillejo, Kjaer, Leao, Brescianini, Laxalt, Begovic, A. Donnarumma e Daniel Maldini.

