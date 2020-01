Notizie Milan – Il report del lavoro odierno da Milanello

MILANO – I rossoneri, agli ordini di mister Stefano Pioli, si sono ritrovati oggi a Milanello per lavorare in vista del prossimo match contro il Torino. Nel match valido per i Quarti di finale di Coppa Italia. Per gli uomini del Milan si è trattato del penultimo allenamento, prima della sfida con i Granata.

Riscaldamento iniziato alla 11:00, in palestra, con l‘attivazione muscolare all’interno della struttura. Poi i calciatori si sono spostati all’esterno, dove hanno continuato il lavoro con una serie di torelli. L’allenamento è proseguito con le esercitazioni sul possesso palla per poi concludersi con la consueta partitella a campo ridotto. Domani pomeriggio il diavolo si ritroverà sul campo di allenamento per la rifinitura, nel pomeriggio.