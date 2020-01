Notizie Milan – Il report dall’allenamento odierno da Milanello

MILANO – La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata questa mattina a Milanello, dopo la vittoria di ieri sera in casa contro il Torino nel match valido per i Quarti di finale della Coppa Italia. Ecco il report dell’allenamento odierno del Milan, in vista del match con l’Hellas Verona.

Il lavoro per i rossoneri è iniziato in palestra, svolto solo dai titolari, scesi in campo ieri a San Siro. Solo lavoro defaticante per loro. Il resto della rosa è stata impegnata sul campo, con una serie di esercizi atletici mirati sulla rapidità e poi con una serie di torelli. La sessione si è conclusa con la classica partitella su campo ridotto ed esercitazioni tecniche.