Notizie Milan – Il report dall’allenamento odierno a Milanello

MILANO – Mancano 48 ore al Milan-Genoa, match di recupero della ventiseiesima giornata di Serie A. In vista della partita di domenica prossima i rossoneri sono tornati, oggi, ad allenarsi a Milanello. Ecco il report della seduta, di lavoro, odierna tratta dal sito acmilan.com.

Svolta l’attivazione muscolare in palestra, come di consueto la squadra si è spostata sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove ha iniziato con alcune esercitazioni atletiche – eseguite tra gli ostacoli bassi e le sagome – focalizzate sulla rapidità. Terminata la prima parte del lavoro, spazio al pallone per una serie di esercizi tecnici seguiti da alcune partitelle a tema su campo ridotto. Ha chiuso la seduta una partitella libera.

Il programma di domani, sabato 7 marzo, prevede un solo allenamento al mattino alle 10.30 che si svolgerà a San Siro. Al termine, squadra libera fino alle 19.30, orario di inizio del ritiro a Milanello.

