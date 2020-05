Notizie Milan – Il report da Milanello dell’allenamento odierno

MILANO – Dopo il via libera del governo, agli allenamenti collettivi, e la prima tornata di tamponi per il Coronavirus, cambia il programma di allenamento del Milan.

Oggi sarebbe dovuta andare in scena la classica doppia seduta di lavoro, ma mister Pioli ha deciso, in accordo con i calciatori, di cancellare la sessione pomeridiana, che sarà recuperata domani. Tutto confermato invece per quella del mattino.

Domani quindi il Milan svolgerà allenamenti collettivi, con la rosa divisa in piccoli gruppi. Questo fatto rappresenta una novità, rispetto alle sedute dei giorni scorsi: svolti individualmente. Tornerà anche il pallone, dopo esercizi mirati per ritrovare la migliore condizione fisica.

Unico assente di giornata, Franck Kessie. Ancora a casa per rispettare la quarantena.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live