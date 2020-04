Notizie Milan – Il Real non molla Donnarumma, al suo posto può arrivare Musso

MILANO – Il Real Madrid pianifica l’assalto a Gigio Donnarumma. Mino Raiola, procuratore del portiere, spinge per il trasferimento. Le sue richieste economiche sono infatti ritenute eccessive dal Milan e, anche dal punto di vista tecnico oltre che economico, il duo Donnarumma-Raiola non sembra convinto dal progetto rossonero. Come riferisce SportMediaset, il Real è rimasto deluso sia da Courtois che da Areola, ed è quindi intenzionato ad acquistare un nuovo estremo difensore. Il nome di Donnarumma è in cima alla lista dei desideri dei Blancos che, per strapparlo al Milan nella prossima sessione di mercato, sono pronti ad offrire 50 milioni di euro.

IL SOSTITUTO – Il Milan, intanto, pensa già a chi affidare le chiavi della propria porta dopo la partenza di Gigio. Sebbene piaccia molto Alex Meret, quest’ultimo ha un costo molto elevato (non meno di 35 milioni). Ecco allora che il principale candidato a prendere il posto di Donnarumma è Juan Musso, attualmente in forza all’Udinese, il cui prezzo si aggira sui 20 milioni.

