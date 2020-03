Notizie Milan – Il punto sul rinnovo di Milik con il Napoli

MILANO – Le indiscrezioni di mercato riportano l’interesse del Milan nei confronti di Milik, qualora Zlatan Ibrahimovic decidesse di salutare, a fine stagione, la compagine rossonera. L’attaccante polacco in questo momento continua a trattare il rinnovo con il Napoli, ma le parti sembrano essere ancora molto distanti. Secondo quanto riporta Sky Sport, la società partenopea avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore, in modo da riuscire a trovare una soluzione e non correre il rischio di perdere l’attaccante a parametro zero. La dirigenza Azzurra, però, avrebbe anche deciso di portare avanti le trattative per almeno altri 40-50 giorni, poi aprirà anche alla possibilità di una cessione. Sull’ex Ajax ci sono gli occhi di molte squadre vista la situazione, Diavolo compreso.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live