Notizie Milan – Il punto sul rinnovo di Hakan Calhanoglu

MIALNO – Il Corriere dello Sport ha provato a fare il punto della situazione, sul rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. L’intenzione dei rossoneri è quella di far firmare al calciatore un nuovo accordo che lo legherà al Diavolo per i prossimi tre anni. E’ previsto anche un aumento dell’ingaggio che lo porterà a guadagnare una cifra tra i 3 milioni di euro e i 3,5. Il turco però avrebbe intenzione di chiedere di più. In ogni caso il rinnovo del numero dieci è previsto soltanto dopo aver ufficializzato i nuovi contratti di Ibrahimovic e Donnarumma. Calhanoglu quindi dovrà aspettare, alcuni club tedeschi hanno anche provato fare qualche sondaggio, ma per il momento la priorità del giocatore è quella di trovare un accordo con la società meneghina.

