Notizie Milan – Il punto sul mercato in uscita dei rossoneri

MILANO – Il mercato del Milan è in continuo movimento. La squadra rossonera continua a lavorare soprattutto sui movimenti in uscita. Il calciatore che attualmente sembra essere più lontano da Milanello è Ricardo Rodriguez, l’elvetico era un passo dal Fenerbahce ma l’inserimento del Napoli ha sparigliato le carte in tavola. Lo svizzero dovrebbe raggiungere Gattuso, a questo punto, all’ombra del Vesuvio. Capitolo Suso. Lo spagnolo si è promesso al Siviglia e le parti hanno trovato un accordo sul compenso che il giocatore percepirà. Manca ancora, invece, l’intesa con i rossoneri: si sta trattando sull’obbligo o il diritto di riscatto del prestito, che durerà 18 mesi. Piatek è un altro dei calciatori con la valigia in mano, chiuso da Ibra prima e Rebic poi, grazie all’esplosione nelle ultime partite del croato, il polacco vorrebbe cambiare aria. resta in piedi l’ipotesi Tottenham, ma anche qui le due società devono trovare un punto d’incontro. Per quanto riguarda Paquetà, invece, il PSG è sempre alla finestra, ma non ha intenzione di venire incontro alle richieste del Diavolo, giudicate troppo alte. Lo scambio con la Juventus per Bernardeschi, per ora, è soltanto un’indiscrezione, nella di più. ieri il Cagliari, con il ds Carli a Casa Milan, ha palesato il suo interesse per Bellodi, giovane rossonero.