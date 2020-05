Notizie Milan – Il punto sul mercato in uscita dei rossoneri

MILANO – Il mercato in casa Milan è uno degli argomenti più dibattuti dai tifosi rossoneri. Per quanto riguarda le possibile uscite il club meneghino è sempre alle prese con i contratti di Ibrahimovic e Donnarumma. L’attaccante svedese, infatti, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Se da un lato le voci che riguardano l’Hammarby, club di cui è socio, continuano a susseguirsi, dall’altro la dirigenza del Diavolo avrebbe già pianificato un primo incontro con la punta. Ibra intanto è atteso in Italia domani, dove dovrà passare i prossimi 14 giorni in quarantena per poi poter riprendere ad allenarsi a Milanello.

Capitolo Donnarumma, la paura più grande è quella di perdere a parametro zero il portiere. Gazidis avrebbe intenzione di provare a sondare, con l’entourage del giocatore, la possibilità di un rinnovo anche per breve tempo.

La Fiorentina continua il pressing su Paquetà, l’interesse dei viola per il centrocampista brasiliano sembra essere davvero concreto, dopo l’assalto andato a vuoto in inverno.

