Notizie Milan – Il punto sul futuro di Ricardo Rodriguez

MILANO – Ricardo Rodriguez è tornato a Milanello, dopo che il campionato olandese è stato fermato definitivamente. Lo svizzero è passato in prestito, dai rossoneri, al PSV Eindhoven nella finestra invernale di mercato. Il suo riscatto però non è certo, dato il club orange vorrebbe riuscire ad arrivare a uno sconto da parte del club meneghino, secondo quanto riporta Tuttosport.

Il PSV, infatti, ha già versato nelle casse del Diavolo un milione di euro qualche mese fa, per avere l’elvetico in prestito e lo stop alla Eredivisie non ha aiutato in ottica riscatto. Il Milan adesso dovrà trovare una nuova sistemazione al terzino, ameno che la prossima guida tecnica, non decida di reintegrarlo.

