Notizie Milan – Il punto sul futuro di Piatek in rossonero

MILANO – Il Mercato continua ad impazzare in casa Milan. Uno dei nomi che è sempre al centro delle indiscrezioni è sicuramente quello di Piatek. L’attaccante polacco non sta vivendo una buona stagione con il club meneghino e potrebbe partire. La dirigenza del Diavolo ha le idee chiare sull’ex Genoa, verranno prese in considerazione soltanto offerte a titolo definitivo o prestiti che prevedano l’obbligo di riscatto. Sul pistolero sembra ci sia anche l’interesse del Paris Saint Germain, il club francese dovrà rimpiazzare Cavani, destinato probabilmente a vestire la maglia dell’Atletico Madrid. Il Milan valuta il cartellino di Piatek intorno ai 35 milioni di euro e il diavolo attende offerte concrete.