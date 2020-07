Notizie Milan – Il punto sul futuro di Paolo Maldini in rossonero

MILANO – La Gazzetta delloSport ha provato a fare il punto sul futuro di Paolo Maldini, con il Milan. Il direttore tecnico rossonero nel pre-partita di Milan-Juventus, ai microfoni di Sky, ha detto chiaramente che non sa se il suo futuro sarà ancora con il club meneghino. Una notizia che non arriva come il classico fulmine a ciel sereno. Anzi, avevamo già raccontato, molte volte, come le frizioni con la proprietà e Gazidis abbiano minato il rapporto tra le parti. E come l’avvento di Ralf Rangnick porterà inevitabilmente al ridimensionamento dei poteri della bandiera del Milan. Difficilmente Maldini resterà nei quadri dirigenziali, così come l’offerta ricevuta, diventare ambasciatore della società, sarà accettata. Al strada persa però non è quella che ha portato Boban ad andarsene, sia l’ex capitano rossonero che Elliott vogliono evitare di finire in tribunale e il proprietario del Milan si è già impegnato ad onorare gli accordi sottoscritti un anno fa. Il fondo d’investimento americano ha già garantito che lo pagherà fino al 2022.

