Notizie Milan – Il PSV fissa il prezzo per Dumfries

MILANO – Denzel Dumfries: un nome che sentiremo e leggeremo spesso nei prossimi mesi. Terzino destro classe 1996 in forza al PSV Eindhoven, è entrato nell’orbita rossonera di mercato ed è uno dei principali candidati a rinforzare l’organico del Milan in vista della prossima stagione. Uno tra Calabria e Conti, infatti, potrebbe partire e Dumfries è un profilo particolarmente gradito a Gazidis. Il club olandese, dal canto suo, non lo reputa incedibile e, stando a ciò che riporta calciomercato.com, ha già fissato il prezzo: quindici milioni di euro.

