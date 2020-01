Notizie Milan – Il PSG con l’addio di Cavani potrebbe tuffarsi su Piatek

MILANO – Come riporta Le Parisien, il Paris Saint Germain potrebbe tornare sul mercato. Il club francese a breve dovrebbe salutare Cavani, l’attaccante uruguaiano è un passo dall’Atletico Madrid. Leonardo avrebbe messo nel mirino Krzysztof Piatek del Milan. Nessuna offerta concreta però è stata presentata ai rossoneri e per il momento è soltanto un’idea. Il polacco, però, potrebbe rappresentare un’occasione di mercato, visto il suo poco utilizzo da quando è tornato a Milano Zlatan Ibrahimovic. Come nel caso di Paquetà, la squadra parigina dovrà soddisfare le richieste del Diavolo, cosa non scontata visto lo stallo della trattativa per il brasiliano.