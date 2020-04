Notizie Milan – Il PSG adesso offre il rinnovo a Thiago Silva

MILANO – L’avventura di Thiago Silva al Paris Saint Germain sembrava essere arrivata ai titoli di coda. Il difensore brasiliano, infatti, ha il contratto in scadenza con il club parigino quest’estate e tutte le voci di mercato davano ormai per certa una sua partenza. Tra le tante indiscrezioni il suo nome era stato accostato al Milan, in ottica di un clamoroso e alquanto romantico ritorno in rossonero. Un’altra possibile destinazione sembrava essere la Fluminense, altro squadra di cui è stato capitano. Secondo quanto riportato da Esporte Interativo, però, il PSG avrebbe offerto il rinnovo al calciatore, per un altro anno. Una notizia tanto inaspettata quanto clamorosa.

