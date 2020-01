Notizie Milan – Il prossimo colpo dei rossoneri sarà in difesa

MILANO – Ibrahimovic è il primo colpo di mercato, invernale, del Milan. I rossoneri, però, stanno studiando un secondo arrivo, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il nome al centro delle indiscrezioni di mercato è quello di Todibo, centrale del Barcellona. Il giocatore è in cima alla lista dei desideri rossonera, ma se il Diavolo non riuscirà a mettere le mani sul calciatore si concentrerà su altri profili (potrebbe tornare in voga Demiral). L’unica cosa certa è che il club meneghino è alla ricerca din un difensore centrale, da affiancare a Romagnoli e Musacchio. anche perchè il reparto arretrato del Milan ha perso Duarte per parecchio tempo, a causa di un infortunio, e su Caldara continuano i rumors di un suo ritorno a Bergamo, alla corte di Gasperini.