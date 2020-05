Notizie Milan – Il primo desiderio di Mihajlovic è Ibrahimovic

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo desiderio di Mihajlovic per il suo Bologna è Zlatan Ibrahimovic. L’allenatore serbo, infatti, non ha perso le speranze di vedere l’attaccante svedese con la maglia della sua squadra.

Ibra resta in scadenza con il Milan, anche se il club incontrerà a stretto giro il giocatore con il suo entourage, con l’obiettivo di definire il futuro in rossonero, oppure pianificare l’eventuale addio. Attualmente quindi tra il Bologna e il calciatore non c’è nulla, a parte il rapporto personale con il tecnico serbo. Se mai la società felsinea si dovesse muovere in questa direzione, lo farà soltanto dopo un’ apertura verso i rossoblù, dello stesso giocatore.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live