Notizie Milan – Il preferito di Gazidis per la porta è Meret

MILANO – La situazione legata al rinnovo contrattuale di Donnarumma resta molto intricata. L’estremo difensore rossonero quest’estate, se non arrivasse l’accordo con il club meneghino, potrebbe salutare. Gli occhi dei principali top club europei sono su di lui, ingolositi da questa situazione. Il Milan però non ha intenzione di farsi trovare impreparato e ha iniziato a guardarsi in torno, alla ricerca del profilo migliore in grado di raccogliere il testimone che Donnarumma potrebbe lasciare. Secondo quanto riporta Tuttosport il preferito di Gazidis, tra i vari nomi che in circolano in questo periodo, è quello di Alex Meret. Il portiere del Napoli i questa stagione ha perso i gradi di titolare in favore di Ospina e non sembra disposto a fare un altro anno in panchina.

