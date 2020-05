Notizie Milan – Il piano della società per il taglio degli stipendi

MILANO – Continuano le contrattazioni tra il Milan e i suoi calciatori, per trovare un accordo sul taglio degli stipendi. Paolo Maldini è impegnato in prima persona, mentre i giocatori rossoneri hanno scelto, ovviamente, come capofila Alessio Romagnoli e le trattative procedono senza alcuna frizione tra le parti, anzi il clima sembra essere sereno e disteso, nonostante l’importanza dell’argomento. C’è da aggiungere che una volta trovato l’accordo anche Gazidis e i membri del CDA rossonero vedranno decurtarsi il loro stipendio. Per il Momento il Milan avrebbe proposto un piano sulla falsa riga di quello dalle Juventus: una trattenuta più bassa sugli stipendi della stagione in corso e la parte più consistente su quelli dei primi mesi della prossima.

