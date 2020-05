Notizie Milan – Il Paris Saint Germain s’inserisce su Mertens

MILANO – La corsa per arrivare a Dries Mertens si arricchisce di una nuova pretendente. L’attaccante belga ha il contratto in scadenza con il Napoli e il rinnovo, in questo momento, appare tutt’altro che scontato. Il Milan avrebbe intenzione di “mettere le mani” sul calciatore, ma i rossoneri dovranno fare i conti con il Chelsea, l’Atletico Madrid, l’Inter e secondo quanto riporta voetbalkrant.com, anche il Paris Saint Germain. La squadra francese, infatti, in estate dovrebbe perdere Edinson Cavani, l’avventura dell’uruguaiano in Ligue 1 sembra essere arrivata alla conclusione. Mertens rientra nel novero dei nomi che Leonardo sta seguendo per rimpiazzare l’ex Palermo, con il campionato concluso il PSG può già tuffarsi sul mercato.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live