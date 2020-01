Notizie Milan – Il Paris Saint Germain non molla Paquetà

MILANO – Leonardo non molla Paquetà. Il centrocampista brasiliano è stato portato a Milanello un anno fa, durante le sessione invernale di mercato, da Leonardo. Adesso l’ex Milan è all’interno dei quadri dirigenziali del PSG e vorrebbe portare sotto la Tour-Eiffel il numero 39 del Diavolo. I rossoneri e i francesi, però, non sono riusciti a trovare un’intesa sul prezzo del calciatore, ma non si può escludere nessuno scenario, dato che l’intenzione dei parigini è quella di assicurarsi le prestazioni del giocatore e il club potrebbe optare per la cessione, se venisse assecondata la richiesta di 40 milioni di euro. Cifra che i rossoneri fanno per il cartellino del brasiliano. Leonardo continua a pensare a Paquetà, la sua intenzione è quella di portare il calciatore al Paris Saint Germain in questa sessione di mercato. Parole dette da Luca Marchetti, giornalista sportivo, esperto di mercato a Sky Sport 24.